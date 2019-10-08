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Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

Yedi aydır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi merak edilen soruları yanıtladı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 13:18..
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Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

Yedi aydır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, Maçka'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, yeni ilişkisinin evliliğe doğru ilerlediğini söyledi.

İşte Hande Ataizi'nin açıklamalarından satır başları...

"Dinç ile beraberliğimiz 7 ay kadar oldu. Biraz göz önünde olmak istemedim. Oğlum da olunca biraz temkinli yaklaştım. Sporda tanıştık, hayatımda kimse olmaz diye düşünüyordum, 1.5 sene geçti evlilik biteli.

"SEVMEK, SEVİLMEK GÜZEL BİR ŞEY"

Evdeydim. Ev hayatı, ev düzeni o da sağlıksız bir şey. Çocuğuna kendini adamak ‘evet’ ama kendinden vazgeçerek mutsuz, yaşamak da kötü. Sonuçta sevmek, sevilmek güzel bir şey.

"LEON'LA TANIŞTILAR"

Dinç ile Leon 6. ayın sonunda tanıştılar. Ben zaten hep diyorum ‘Leon’un bir babası var’ Ben hiçbir zaman bir baba figürü gibi bir şey aramadım. Benjamin çok da iyi bir baba, iyi olmuş hayatımda.

Şimdi Dinç de ona çok güzel bir abi oldu. Birlikte oynuyorlar, iyi anlaşılıyor. Sonuçta olum benim bir parçam beni ayrı onu ayrı düşünemezsiniz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evliliğe doğru ilerliyor."

Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

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