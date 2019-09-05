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Hande Ataizi'nin 21 yaş küçük aşkı

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, genç aşkı için haftanın 6 günü spor yapıyor.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 11:45..
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Oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey'den geçtiğimiz yıl boşanan Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açtı. Ataizi, öncek gün genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ilk kez görüntülendi.

21 YAŞ KÜÇÜK

21 yaş küçük sevgilisiyle bahar ayından beri aşk yaşayan güzel oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan soruları cevaplamadı.

KENDİNİ SPORA VERDİ

Ataizi'nin, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile spor salonunda tanıştığı iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan 45 yaşındaki Hande Ataizi, görünümüne oldukça özen gösteriyor. Oyuncu, öyle ki haftanın 6 gününü spor salonunda geçiyor.

Hande Ataizi'nin 21 yaş küçük aşkı

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