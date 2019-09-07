Hande Erçel 'bazlama surat' yorumuna dava açtı

Murat Dalkılıç'la bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren oyuncu Hande Erçel, dün sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaştı.

ERÇEL'İ KIZDIRAN YORUM

Fotoğrafın altına ise gelen bir yorum Erçel'in sinirlenmesine neden oldu.

(Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf)

15 BİN LİRALIK DAVA

Fotoğrafın altına Lütfü A. K., Erçel'e ‘bazlama surat’ şeklinde bir yorum yaptı. Bu yoruma kızan Erçel, takipçisi adına 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILMIŞTI

Erçel daha önce de Lütfü Alp K. hakkında ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtırmışı. Ancak takipçi suçlamaların 'asılsız' olduğunu belirtip davanın kapanmasına neden olmuştu.