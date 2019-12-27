Hande Erçel ile Murat Dalkılıç taşınıyor

Oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç 9 aylık ilişkilerine Eylül 2018’de mola vermişti. Mart 2019’da ise aşklarına kaldıkları yerde devam etme kararı almışlardı.

AŞK YUVALARINA DÖNECEKLER

Sevgililer ayrılmadan önce Çubuklu'da oturuyordu. Ayrılık sonrası Hande Erçel daha sonra Ulus’a taşındı. Murat Dalkılıç da evini değiştir İlişkilerine bir şans daha veren ikili şimdi yeniden eski evlerine dönmeye hazırlanıyor.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç önceki gün aylık kirası 25 bin lira olan bir villayı gezip beğendi, taşınma kararı aldı.