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Hande Erçel imaj değiştirdi

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'in imaj değişikliği takipçileri tarafından çok beğenildi.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 07:18..
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Şarkıcı Murat Dalkılıç'la olan aşkı tüm hızılıyla devam edenHande Erçel'in dizisi yayından kalksa bile keyfi yerinde.

Sosyal medya hesabından zaman zaman fotoğraflar paylaşan Erçel, bu defa hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı.

"HER HALİN GÜZEL"

Hayranlarının "Her halin çok güzel" şeklinde mesajlar attıkları Erçel’e binlerce beğeni ve yorum geldi. Hande Erçel'in paylaşımı ilk 1 saat içinde 450 binin üzerinde beğeni aldı.

Hande Erçel imaj değiştirdi

En son Azize adlı dizide Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Hande Erçel dizinin yayından kaldırılmasından sonra bir sürü yüzünü dinlendireceği söylemiş, dizilerde ve filmlerde yer almama kararı almıştı.

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