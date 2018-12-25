Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı yine sildi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ailesine vakit ayırmak için popçuyla 10 aylık aşkına, eylülde nokta koymuştu.

KIZLARLA TAKILDI

Popçu, ilk olarak geçen hafta Serenay Aktaş'la gecelerde köşe kapmaca oynadı. Murat Dalkılıç, birkaç gün sonra ise iki güzelle yakalandı. Panikleyen popçu, "İzmir'den arkadaşlarım" dedi. Bu esnada Hande Erçel, hastanede annesi Aylin Erçel'in başındaydı.

HEM SİLDİ HEM ENGELLEDİ

Hande Erçel, popçunun çapkınlık gecesinden haberdar olunca ikinci şans verdiği, Murat Dalkılıç'ın biletini kesti. Oyuncu, önceki gün popçuyu hayatından tamamen sildiğini göstermek için de Murat Dalkılıç'ı Instagram'da engelledi.

BABASI DA SİLDİ

Duruma sinirlenen ünlü oyuncunun babası da kızını üzen Murat Dalkılıç'ı, Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

Hande Erçel'in popçuyu engellemesi ise daha önce fotoğraflarına Murat Dalkılıç'ın yaptığı beğenilerin kalkmasıyla ortaya çıktı.