Hande Erçel: Yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum

Hande Erçel, geçtiğimiz ocak ayında kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği annesi Aylin Erçel'i andı.

Erçel, yine sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla annesini anarken, altına düştüğü not ile herkesi duygulandırdı.

"ÖYLE SINIRSIZ SEVGİYLE KUCAKLAYARAK"

Hande Erçel'in, kısa sürede binlerce beğeni alan sosyal medya paylaşımında yürekleri sızlatan cümleler ise şunlar oldu: ''Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden öğrendim. Kazançlarıma şükrediyorum, seni öğreniyorum, yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum. Birlikte yapmayı hayal ettiğimiz ne kaldıysa geriye, sen sonsuzluk denizinde yüzerken ben de sana buradan eşlik ediyorum.. Ruhundan bir parça olarak bu evrende olabildiğim kadar varım anneciğim.. Mehmet’ten bize özel bu fotoğraf, teşekkür ederim.''