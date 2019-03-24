Hande Erçel'in makyajsız hali

Makyajsız oyuncular kervanına Hande Erçel de katıldı.

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve uzun süre kendisini toparlamaya çalışan Erçel, başrolünü oynadığı dizi dışında magazin ekranına adeta ara vermişti.

Güzel oyuncu Hande Erçel FOTO GALERİ

ÇOK BEĞENİLDİ

Bir dergi çekimi ve sonrasındaki Maldivler tatili ile toplarlandığının müjdesini veren güzel oyuncu, makyajsız hali ile şaşırtmadı. Doğal hali oldukça beğenilen oyuncuya, birçok beğeni mesajı gitti.

Erçel'in bu hali sosyal medyada çok konuşuldu.