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Hande Erçel'in makyajsız hali

Oyuncu Hande Erçel, makyajsız halde görüntülendi. Güzel oyuncunun bu hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 09:42..
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Makyajsız oyuncular kervanına Hande Erçel de katıldı.

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve uzun süre kendisini toparlamaya çalışan Erçel, başrolünü oynadığı dizi dışında magazin ekranına adeta ara vermişti.

Hande Erçel'in makyajsız hali

Güzel oyuncu Hande Erçel FOTO GALERİ

ÇOK BEĞENİLDİ

Bir dergi çekimi ve sonrasındaki Maldivler tatili ile toplarlandığının müjdesini veren güzel oyuncu, makyajsız hali ile şaşırtmadı. Doğal hali oldukça beğenilen oyuncuya, birçok beğeni mesajı gitti.

Hande Erçel'in makyajsız hali

Erçel'in bu hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Hande Erçel'in makyajsız hali

Hande Erçel'in makyajsız hali

Hande Erçel'in makyajsız hali

Hande Erçel'in makyajsız hali

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