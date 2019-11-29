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Hande Fırat'tan iyiyim mesajı

Gece Görüşü programını sunarken tansiyon ve çarpıntı nedeniyle fenalaşan sunucu Hande Fırat, merak edenler için mesaj yayınladı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 16:55..
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Hande Fırat'tan iyiyim mesajı

CNN Türk'te Gece Görüşü programında rahatsızlanan Hande Fırat, canlı yayına devam edemeyip, "Kısa bir ara veriyoruz." diyerek reklama gitmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına dair konuşmanın yapıldığı anlarda Hande Fırat'ın rahatsızlanması üzerine sosyal medyada doğruluk payı olmayan iddialar ortaya atılmıştı.

Hande Fırat, "Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum" ifadeleriyle bu iddialara da cevap vermiş oldu.

"İYİYİM, HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM"

Fırat, merak edenler için mesaj yayınladı. Mesajında; "Öncelikle iyiyim. Arayan, soran, merak eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım. Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum" dedi.

Hande Fırat canlı yayınında rahatsızlandı - VİDEO 

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Koca, sosyal medya hesabından Fırat'a geçmiş olsun dileklerini paylaştı, "Canlı yayında rahatsızlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat’ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Hande Fırat'tan iyiyim mesajı

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