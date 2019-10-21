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Hande Soral: Evlilik öyle anlatıldığı gibi değil

İki yıldır evli olan Hande Soral, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 12:46..
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2015'te aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci, Ekim 2017'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

"MUTLU VE HEYECANLI"

Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok. 'Hem avantajı var hem de dezavantajı' Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var hem de dezavantajı. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı." dedi.

Hande Soral: Evlilik öyle anlatıldığı gibi değil

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