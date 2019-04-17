Hande Yener: Afrikalı çocuklardan çok şey öğrendim

Hande Yener, önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni şarkısının klibini çekmek için Afrika’ya gitti. Klibin çekimleri, Afrika’nın Zanzibar Adası'nda yapıldı. Yener’e klipte, yerli halk eşlik etti. Çocukların büyük ilgi gösterdiği çekimler, renkli görüntülere sahne oldu.

"TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN MUTLULAR"

10 gün Afrika’da kalan Hande Yener, “Yoksulluğun hüküm sürdüğü bu coğrafyada çocuklar, tüm olumsuzluklara rağmen hayatın gülen yüzü olmayı başarabiliyor. Orada kaldığım sürece küçücük kalplerden çok şey öğrendim.” diye konuştu.