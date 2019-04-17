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Hande Yener: Afrikalı çocuklardan çok şey öğrendim

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni klibini Afrika’da klip çekti.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 09:03..
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Hande Yener, önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni şarkısının klibini çekmek için Afrika’ya gitti. Klibin çekimleri, Afrika’nın Zanzibar Adası'nda yapıldı. Yener’e klipte, yerli halk eşlik etti. Çocukların büyük ilgi gösterdiği çekimler, renkli görüntülere sahne oldu.

Hande Yener: Afrikalı çocuklardan çok şey öğrendim

"TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN MUTLULAR"

10 gün Afrika’da kalan Hande Yener“Yoksulluğun hüküm sürdüğü bu coğrafyada çocuklar, tüm olumsuzluklara rağmen hayatın gülen yüzü olmayı başarabiliyor. Orada kaldığım sürece küçücük kalplerden çok şey öğrendim.” diye konuştu.

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