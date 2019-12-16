Hande Yener, Uludağ’da düzenlenen bir gençlik festivalinin ikinci gününde konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçunun sahne performansına, dört dansçı eşlik etti.

"BANA ABLA DEMEYİN"

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Yener, bir hayranının kendisine “Abla” diye seslenmesi üzerine “En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi” dedi.

Hande Yener: Beni Yılmaz Morgül'e benzetmişler ViDEO

YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan şarkıcı, yeni imajıyla Yılmaz Morgül’e benzetildiği söylenince şöyle konuştu: “Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül’e benzetmesine üzülmedim, tam tersine eğlendim. Bir fotoğrafla gündeme gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi.”



