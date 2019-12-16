taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8446
Euro
6.5058
Altın
1475.58
Borsa
110700.04
Gram Altın
277.326
Bitcoin
41514.54

Hande Yener: Beni Yılmaz Morgül'e benzetmişler

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni imajıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

 

Hande Yener, Uludağ’da düzenlenen bir gençlik festivalinin ikinci gününde konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçunun sahne performansına, dört dansçı eşlik etti.

"BANA ABLA DEMEYİN"

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Yener, bir hayranının kendisine “Abla” diye seslenmesi üzerine “En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi” dedi.

Hande Yener: Beni Yılmaz Morgül'e benzetmişler ViDEO

YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan şarkıcı, yeni imajıyla Yılmaz Morgül’e benzetildiği söylenince şöyle konuştu: “Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül’e benzetmesine üzülmedim, tam tersine eğlendim. Bir fotoğrafla gündeme gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi.”

Hande Yener: Beni Yılmaz Morgül'e benzetmişler

Hande Yener'in yeni imajı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

138
Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

82
Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

49
Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

154
Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

39
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

142
Keremcem, İranlı aşkıyla yeni yıla girecek

Keremcem, İranlı aşkıyla yeni yıla girecek

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir