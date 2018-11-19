Hande Yener: Demet Akalın'la uzlaştık

Yıllardır magazin dünyasının en olaylı ünlüsü olan Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki 11 yıllık kavgada sona geliniyor. Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı.

MAHKEMEYİ MEŞGUL ETMEYELİM

Konser öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan Hande Yener, Temmuz 2007’den bu yana yıldızının barışmadığı Demet Akalın için de konuştu: “Karşılıklı açtığımız davalar için uzlaşma teklifi geldi. Ben de kabul ettim. Karşı taraf da uzlaşmak istedi. O atışmalar bitti. Mahkemeleri böyle konularla meşgul etmek istemiyorum."