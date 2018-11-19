taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3304
Euro
6.09285
Altın
1220.97
Borsa
94043.18
Gram Altın
209.39

Hande Yener: Demet Akalın'la uzlaştık

Hande Yener ve Demet Akalın arasındaki 11 yıllık kavga bitiyor.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 10:54..
  1. Haberler
  2. Magazin

Yıllardır magazin dünyasının en olaylı ünlüsü olan Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki 11 yıllık kavgada sona geliniyor. Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı.

MAHKEMEYİ MEŞGUL ETMEYELİM

Konser öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan Hande Yener, Temmuz 2007’den bu yana yıldızının barışmadığı Demet Akalın için de konuştu: “Karşılıklı açtığımız davalar için uzlaşma teklifi geldi. Ben de kabul ettim. Karşı taraf da uzlaşmak istedi. O atışmalar bitti. Mahkemeleri böyle konularla meşgul etmek istemiyorum."

Hande Yener: Demet Akalın'la uzlaştık

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

26
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

42
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

18
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

54
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

25
Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

82
HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM