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Hande Yener: Evliliği düşünmüyorum

4 yıldır nişanlı olan ünlü şarkıcı Hande Yener, evlenmeye niyetli değil...

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 08:34..
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Hande Yener: Evliliği düşünmüyorum

Hande Yener kendinden 12 yaş küçük Ümit Cem Şenol ile 2016'da aşk yaşamaya başlamıştı. 2017'de kısa bir süre ayrı kalan sevgililer, 2018'de nikah masasına oturacaklarını açıklamış ama vuslat 2019'a kalmıştı.

Hande Yener, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında düzenlediği bir defileye katıldı. Yanında kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı yoktu.

"ÖNCE İŞ"

Yener, ''Nikah ne zaman?'' sorusuna ''Her şey yolunda ancak iş yoğunluğundan dolayı evliliği düşünmüyorum'' yanıtını verdi. ''Önce iş mi, aşk mı?'' sorusunu ise ''İş tabii ki'' diye cevapladı.

Hande Yener, daha önce ''Sevgilim bana 100 kere evlenme teklifinde bulundu, hepsini kabul ettim'' diye konuşmuştu.

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