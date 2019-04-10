Hane başı en fazla gaz Ardahan'da kullanıldı

Türkiye'de 2018'de son 48 yılın en yüksek sıcaklık ortalamaları gerçekleşti. Hava sıcaklıkları nedeniyle 2018'in eylül ve aralık ayları dışında tüm aylarda konutlarda tüketim bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.

Türkiye'de geçen yıl hane başına ortalama doğalgaz tüketimi 2 bin 581 metreküple en fazla Ardahan'da, 648 metreküple en az Antalya'da gerçekleşti.

EN FAZLA KULLANAN ARDAHAN

Hane başına gaz tüketimi geçen yıl 2017'ye kıyasla ortalama yüzde 13 azaldı. Hane başı ortalama tüketimin en fazla olduğu il 2 bin 581 metreküple Ardahan oldu. Hane başı en az tüketim ise 648 metreküple Antalya'da gerçekleşti.

Geçen yıl, Ankara'da hane başı doğalgaz tüketimi 981 metreküp hesaplanırken, İstanbul'da 875, İzmir'de ise 818 metreküp oldu.

DOĞALGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ AZALIYOR

Rapora göre, geçen yıl Türkiye'de elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 30'a gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indi. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz miktarı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 18 milyar metreküp oldu.

DOĞALGAZ ABONESİ ARTTI

Türkiye'de doğalgaz abone sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 15 milyon 400 bin 892'ye ulaştı. Abone sayısının yüzde 96'sını konut aboneleri oluşturdu. Bu yıl yaklaşık 1 milyon yeni abonenin daha doğalgaz kullanması hedefleniyor.

DOĞALGAZ KULLANAN DAHA AZ ÖDEDİ

Diğer taraftan, geçen yıl aboneler ortalama bir yılda bin 300 lira doğalgaz faturası ödedi. Böylece, doğalgazla ısınan konutlar, kömürle ısınanlara göre ortalama 690 lira, elektrikle ısınan konutlara göre de ortalama 3 bin 360 lira daha az fatura ödemiş oldu.