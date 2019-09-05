Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip

Nükleer silahlar dünyada genelde 'caydırıcı güç' olarak görülüyor ve elinde bu silahları bulunduran ülkeler askeri güç olarak diğer ülkeler üzerine ciddi baskı ve hakimiyet kuruyor.

ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamayla nükleer silahları bir kez daha gündeme getirdi.

Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi.

Dünya üzerinde nükleer silah sayısının 14 bin 995'e kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü (SIPRI) ve Amerikan Biliminsanları Federasyonu'na (FAS) göre 9 ülkede nükleer silah bulunuyor.

LİSTENİN BAŞINDA RUSYA VAR

Listenin başında 6 bin 850 nükleer başlığa sahip Rusya var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin nükleer cephaneliğini tek başına kullanmaya karar verme yetkisine sahip.

TRUMP'IN KİMSEYE DANIŞMADAN KULLANMA YETKİSİ VAR

İkinci sıradaki ABD'nin 6 bin 450 nükleer silahı bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye danışmadan nükleer füze fırlatma yetkisi bulunuyor.

FRANSA'NIN HİDROJEN BOMBALARI VAR

İlk nükleer denemesini 13 Şubat 1960 tarihinde yapan Fransa ise, 24 Ağustos 1968’de de hidrojen bombası elde etti. Yine aynı sene Amerika’nın yardımı olmadan ilk hidrojen bombasını üretti. Halen yaklaşık 300 adet nükleer başlığa sahip olduğu sanılıyor.

Fransa'yı sırasıyla İngiltere, Çin, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore takip ediyor.

Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın VİDEO

