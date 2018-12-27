Hangi ülke yeni yılı nasıl kutluyor

Malum yeni yıla sayılı günler kaldı. Bir önceki yıllarda yaptığımız her şeyin çok daha iyisini bekliyoruz bu yıl da. Tüm detaylar hazır bir şekilde, geri sayımımıza başlıyoruz. Yeni yıla özel, birçok gelenek için hazırlıklarımızı tamamlamış olsak da, çoğunun nereden geldiğini ve neden yapıldığını bilmiyor olabiliriz. Hatta öyle ki, birçok ülkede daha bilmediğimiz, birbirinden değişik yeni yıl geleneği için hazırlıklar çoktan yapıldı bile. İlginizi çeken olursa planlarınıza dahil edersiniz belki; birbirinden farklı yeni yıl karşılama geleneklerini sizin için derledik.

İSKOÇLAR: YAKIŞIKLI ERKEK ŞANS GETİRİR

Bundan daha az bilinen bir İskoç kutlama geleneği daha var: İskoçya’daki inanışa göre; yeni yılda eve ilk gelen erkek, özellikle uzun ve yakışıklı ise o eve şans getirir. Bu nedenle, genç İskoç delikanlıları, gece yarısından sonra geleneksel İskoç eteklerini giyerek, bir avuç kömür, kuru meyveli, limonlu ve bademli bir kek ile kapı kapı dolaşarak akraba ve arkadaşlarını ziyaret ederler.

İSPANYOLLAR: 12 ÜZÜMÜ BİRDEN YEMEK

İskoçlar, yeni yılda şansın kapılarını çalmasını beklerken, İspanyollar ise maharetlerini göstermeye çalışıyorlar. En ünlü İspanyol yeni yılı kutlama geleneği; gece yarısından sonraki 12 saniye içinde ağza 12 tane üzümü tıkıştırarak sığdırabilmek. İspanyollar, üzüm festivali için Madrid’deki Puerta del Sol gibi pazar yerlerinde toplanıyorlar.

ARJANTİN ESKİ KAĞITLARDAN KAR YAĞDIRIYOR

Arjantinliler ise geçen yılın yüklerinden kurtuldukları, bir yeni yıl geleneğine sahipler. Özellikle Buenos Aires’de, insanlar, geçen yıldan kalan kağıt ve dokümanları 31 Aralık’ta kırparak, camlardan dışarı atıyorlar. Bu gelenek, sadece geçen yılın çöplerinden kurtulmayı değil, aynı zamanda yaz sıcağında çocukların beyaz kağıttan oluşmuş karla eğlenmesini sağlıyor.

BREZİLYA’DA 7’Lİ KUTLAMA

Brezilyalılar, yeni yıl konusunda en değişik geleneklere sahip olan ülkelerden şüphesiz. Çünkü saat 12’yi gösterir göstermez sahile koşan Brezilyalılar; 7 dalga üzerinden 7 kez atlarken, 7 tane de dilek diliyorlar. Birçok Brezilyalı; saflık, masumiyet, barış ve bereketin bir sembolü olarak yeni yılı kutlarken beyaz giyiniyor. Tabii ki, en büyük ve en güzel yeni yıl partileri, Copacabana veya Ipanema gibi sahillerde oluyor. Rengarenk çiçeklerin atıldığı deniz bile, yeni yılı karşılamak için süslenmiş oluyor.

İSVİÇRE’DE HERKES KOSTÜM GİYİYOR

İsviçre yeni yıla, adeta kostümlü partiyle giriyor. Herkes, iyi ve kötü ruhları temsil eden kostümler giyip, çeşitli şapkalar takıyor ve yeni yılı bekliyor.

ÇİNLİLER TEMİZLİK YAPIYOR

Çin’deki yılbaşı geleneği, bizdeki bayram temizliğini hatırlatıyor. Biten yıldaki kötü enerjileri temizlemek, kötü şanstan tamamen arınmak ve yeni yıla tamamen arınmış bir şekilde girmek için önce evi tamamen temizliyorlar. Şans ve bereket getirmesi için de evi çiçek gibi çeşitli bitkilerle süslüyorlar. Ayrıca çocuklara da kırmızı zarflar içinde şans parası veriyorlar.

RUSLAR KAĞITLARI YAKIP KÜLLERİNİ İÇİYOR

En ilginç geleneklerden biri de Rusya’dan geliyor. Herkes, yeni yılda gerçekleşmesini istediği dileğini bir kağıda yazıp, kağıtları yakıyor. Sonrasında herkes, kendi dileğinin küllerini şampanyasının içine atıp, saatler 12’yi gösterdiğinde içiyor...

JAPONLAR 12’DE KAHKAHA ATMAK ZORUNDA

Japonya’daki yılbaşı geleneği, kapıya ip asmak. Bu ipin, hem kötü ruhları kovacağına hem de mutluluk, huzur getireceğine inanıyorlar. Ayrıca saatler 12’yi gösterdiğinde, herkes kahkaha atar ki, bu da yeni yılı mutlu bir şekilde karşılayıp, tüm yılın da kahkaha içinde geçmesi isteğini temsil eder.

KOLOMBİYALILAR VALİZLE TUR ATIYOR

Kolombiya’daki gelenek, tam seyahat severlere uygun! Saatler 12’yi vurduğunda, boş bir valizle evin etrafında kısa bir tur atılır. Böylece, tüm yılın bol bol seyahat içinde geçeceğine inanılır. Burada da Kolombiya halkının, seyahat sevgisinin geleneklere kadar uzanmakta olduğunu görmüş oluyoruz.

İTALYA’DA HİNDİ YERİNE MERCİMEK YENİYOR

İtalya’da yılbaşı geleneği, yılbaşı sofrasına dayanıyor. İtalyanlar yılbaşında, Hindi klasiğinden kurtuluyor ve mercimek yiyor. Nedeni ise mercimeğin paraya benzediğini düşünmeleri. Yılbaşında mercimek yiyerek, yıl boyu bol kazanç elde edeceklerine inanıyorlar.

HOLLANDA BİRAZ KORKUNÇ: AĞAÇLARI YAKIYORLAR

Hollanda’da yılbaşında, yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor! Bir önceki yılın kötü enerjisinden kurtulmak, şanssızlıkların peşlerini bırakmasını sağlamak ve yeni yeni yıla hoşgeldin demek için sokakta, yılbaşı ağaçları ateşte yakılıyor.

Gelenekler bu şekilde. Beğendiğinizi uygulamak size kalmış, her şartta hepinize mutlu bir yeni yıl diliyoruz!