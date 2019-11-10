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Hannover'ın yeni belediye başkanı Türk kökenli

Almanya'nın Hannover şehrinde yapılan seçimleri kazanan Türk kökenli Belit Onay kentin belediye başkanı oldu.

Haber Merkezi | 10.11.2019 - 23:25..
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Hannover'ın yeni belediye başkanı Türk kökenli

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de yerel seçimler yapıldı. Seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı Türk kökenli Belit Onay'dı.

Hannover'ın yeni belediye başkanı Türk kökenli

OY SAYIMINDAN 1 SAAT SONRA KAZANDIĞI DUYURULDU

Sandıkların yerel saat ile 18'de kapanmasının ardından oy sayımına geçildi ve yaklaşık bir saat sonra Belit Onay'ın seçimleri kazandığı duyuruldu. Partililerle bir araya gelen Belit Onay, kendisine verilen destekten ötürü teşekkür konuşması yaptı.

Hannover kentindeki seçimleri kazanan Belit Onay'dan eşine Türkçe teşekkür VİDEO

"HANNOVER ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR YAPIYA SAHİP"

Hristiyan Demokratlar adına yarışan Eckhard Scholz ile başa baş giden Yeşiller adayı Onay, yarışı önde tamamladı. Oy verme işleminin devam ettiği sırada konuşan Belit Onay, Hannover'de sosyal sıkıntılara cevap verebilen bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Kira, konut gibi sosyal sıkıntılara uygun cevaplar bulduğumuzu düşünüyorum. AfD'nin yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir başarı önemli. Hannover çok kültürlü yapıya sahip bir yer. Yeşiller'in çevre ve sosyal konulara yönelik politikalarında son yıllarda olumlu tepkiler alıyor. Hannover'de iyi çalışan bir ekibimiz var." dedi.

Hannover'ın yeni belediye başkanı Türk kökenli

BU DENLİ BÜYÜK BÖLGEDE İLK DEFA BİR TÜRK

Almanya'da küçük belediyelerde halihazırda Türkiye kökenli belediye başkanlarının olduğunu belirten Onay, ilk kez böylesi büyük bir bölgenin bir Yeşiller adayı tarafından yönetileceğini söyledi.

Hannover'ın yeni belediye başkanı Türk kökenli

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