Haphephobia nedir

Bireyin geçmişte yaşadığı bir travma ya da cinsel taciz nedeniyle oluşabilecek olan Haphephobia'nın, çoğu zaman ortaya çıkış nedeni ise kesin olarak bilinemiyor.

Spesifik bir olaya bağlanılamadığında ise konuyla ilgilenen uzmanlar, bu fobinin ortaya çıkışını çocukluk yıllarında yaşanan bir olayla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Fobiye sahip insanlar, çevrelerindeki insanlarla yakın bağlar kursa da bir noktadan sonra, fiziksel etkileşime geçememeleri nedeniyle bu durumun ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceklerini düşünüp, korkuyorlar.

Haphephobia’sı olan bireylerin verdiği tepkiler ise çoğunlukla diğer fobilerle benzerlik gösteriyor. Dokunma fobisinde sahip kişiler bu durumu yaşadıklarında; donup kalabilir, titreyebilir, ağlayabilir, terleyebilir ve hatta biri dokunmaya çalıştığında koşarak uzaklaşabilirler.

HAPHEPHOBİA'SI OLANLAR TERAPİSTLERDEN YARDIM ALABİLİR

Fiziksel etkileşim canlılar için doğuştan gelen bir duygu ve ihtiyaçtır. Bu nedenle de dokunma fobisi olan bireyler zaman zaman kendilerini toplumdan dışlanmış ve yalnız hissedebilirler.

Diğer fobiler gibi Haphephobia ile de mücadele edebilmek için birey terapistlerden yardım alabilir. Terapiye aile veya partnerle gidilmesi, karşı tarafın da fobiyi anlamasına yardımda bulunur.

Haphephobia’dan kurtulmak zaman alabilir. Hatta fobiye sahip olan kişi, çevresindekilerin yanında uzun süre rahat olmakta zorlanabilir. Fakat, düzenli gidilecek terapiler sayesinde fiziksel temas ile gelen korku duygusu kontrol altına alınabilir.