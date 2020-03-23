Hapisteki Harry Weinstein'in korona testi pozitif çıktı

Cinsel istismar ile üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'e, koronavirüs testi yapıldı.

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan cezaevinde sadece 2 gün kalan Weinstein, 19 Mart'ta başka bir cezaevine sevk edildi.

TEST POZİTİF ÇIKTI

Weinstein'e burada yapılan koronavirüs testinin sonucu, pozitif çıktı.

Niagara gazetesinin haberine göre, 68 yaşındaki ABD'li film yapımcısı, yeni cezaevine sevk edilmeden önce koronavirüse yakalandı.

Öte yandan, Harry Weinstein'in New York'ta bulunduğu hapishanede 2 kişiye yapılan test de pozitif çıktı. Ancak, Weinstein'in bu tutuklular arasında olup olmadığı bilinmiyor.