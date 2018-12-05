Hapisteki Katalan liderler açlık grevinde

İspanya'da geçen yıl tek taraflı referandum düzenleyip bağımsızlık ilan eden Katalan özerk bölgesi hükümetinin yetkilileri için 25 yıl hapis istenmesi ve yurtdışına kaçmayanların tutuklanıp hapse atılması, yeni etki-tepkiler yaratıyor.

Bunu da İspanyol yargı sisteminin Katalan siyasilere karşı adaletsizliğiyle gerekçelendirdi.

"AİHM'E GİTMEMİZ ENGELLENİYOR"

İspanya Anayasa Mahkemesi'ne pek çok başvuru yaptıklarını, ama incelenmeksizin geri çevrildiklerini belirten Katalan liderler, böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmalarının engellenmeye çalışıldığına dikkat çekti. Zira AİHM'ye başvurabilmek için tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor.

"AYRIMCILIK GÖRÜLMELİ"

Barselona'daki Lledoners Cezaevi'nde açlık grevine giren ilk ikili olan Ulusal Katalan Birliği (ANC) lideri Jordi Sanchez ile bağımsızlık ilan etmiş Katalan hükümetinin sözcüsü Jordi Turull, ortak açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi:



"Bizim haklarımızı kullanmamızı engellemek yerine tarafsız ve görevlerini yerine getiren bir Anayasa Mahkemesi talep ediyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi'nden herhangi bir özel muamele istemiyoruz. Ama herhangi bir ayrımcılığı ya da yasal dayanağı olmayan, oyalama amaçlı geciktirmeleri kollarımızı kavuşturup kabul edecek değiliz. Bize hapiste kalan tek seçenek, uğradığımız ayrımcılık ve temel hak ihlallerini görünür hale getirmek."

Ardından yine Lledoners Cezaevi'nde tutulan bağımsızlık ilan etmiş Katalan hükümetinin altyapı bakanı Josep Rull ile içişleri bakanı Joaquim Forn, açlık grevine katıldıklarını, yemek yemeyi reddettiklerini duyurdu.

İSPANYA BAŞBAKANI: "HUKUK DEVLETİYİZ"

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, açlık grevinin iyi haber olmadığı, ama hapisteki Katalan liderlere yasalara uygun davranıldığı tepkisini verdi. Sosyal Demokrat lider "Adil şekilde yargılanacaklar, çünkü biz hukukun üstünlüğüne dayanan ve yargının bağımsız olduğu bir toplumuz" dedi.

KATALONYA BAŞKANI: "YURTTAŞLIK HAKLARI AYAKLAR ALTINDA"

Katalan özerk bölgesel yönetiminin halihazırdkaki Başkanı Quim Torra ise İspanyol yargı sisteminin muamelesinin Avrupa'da son yıllarda görülen en büyük rezalet olduğunu savundu.

Yurttaşlık haklarının, sivil ve siyasal hakların tümüyle çiğnenmesinden ötürü arkadaşlarının açlık grevine gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Torra, "Ceza yasası intikam almak için araç olarak kullanılıyor, siyasi muhalefete saldırmak için göstermelik bir yasallık oluşturmak için kullanılıyor" dedi.

9 KATALAN LİDER 13 AYDIR HAPİSTE

Katalan liderlerin davasının 2019 başında başlaması ve İspanya Anayasa Mahkemesi'nin 'devlete isyan' diye nitelediği bağımsızlık girişimine odaklanması bekleniyor.

9'u tutuklu durumdaki Katalan liderlerin 7'si Lledoners Cezaevi'nde tutuluyor ve 13 aydır yargılanmayı bekliyor.