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Hapisten çıktıktan 20 gün sonra otomobil hırsızlığından tutuklandı

Elazığ’da 12 yıl hapis yatıp 20 gün önce çıkan O.K., bu kez kardeşiyle 3 otomobili çalınca tekrar tutuklandı.

İHA | 24.11.2018 - 12:00..
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İl merkezinde farklı tarihlerde 3 otomobilin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, olayların yaşandığı çevrede yaptığı inceleme neticesinde şüphelilerinin A.K. ve O.K. isimli kardeşler olduğunu tespit etti.

ÇALINAN ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Tespit edilen şüpheliler, polis tarafından bir aracı satın alma bahanesiyle dolandırmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan araçlar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hapisten çıktıktan 20 gün sonra otomobil hırsızlığından tutuklandı

TUTUKLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ifadeleri alınan 2 kardeş, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kardeşlerden O.K.'nin, daha önce 12 yıl ceza aldığı ve cezaevinden 20 gün önce çıktığı öğrenildi.

Hapisten çıktıktan 20 gün sonra otomobil hırsızlığından tutuklandı

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