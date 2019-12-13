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Haraç çetesini esnafın oğulları kaçırdı

Bir tekel bayini basarak haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibinin çocuklarının gelmesiyle dayak yeyip olay yerinden kaçtı.

İHA | 13.12.2019 - 15:01..
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Avcılar Cihangir Mahallesi’nde, bir iş yerinden haraç almak isteyen bir grup, iş yerini bastı.

Önce İş yerini gözetleyen grup, kısa bir süre sonra teker teker tekel bayisine girmeye başladı.

OĞULLARINDAN YARDIM İSTEDİ

İçeri giren şahıslardan şüphelenen Vakkas Orhan isimli iş yeri sahibi, kapı önünde arabalarının tamirini yapan oğullarını arayarak yardım istedi. Dükkana 100 metre mesafe uzaklıktaki evlatları dükkana gelerek içerideki şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Haraç almak için bastıkları büfede dayak yediler -VİDEO

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekel bayinin içinde başlayan kavga sokakta da devam etti. Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavgada bıçaklar da çekilirken bunun üzerine grup kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

KAÇAN ŞAHISLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayı gören site güvenliği polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(ÖZEL) Haraç almak için geldiler, dayak yeyip gittiler -1

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