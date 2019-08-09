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Haraç vermeyen hurdacıyı pompalı tüfekle vurdular

Kocaeli'de hurdacılık yapan bir kişi, kendisinden haraç isteyen kişilere para vermediği için pompalı tüfekle vuruldu.

İHA | 09.08.2019 - 06:17..
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Gebze Arapçeşme Mahallesi Termilal Caddesi üzerinde, Akın B. adlı hurdacının iş yerine gelen bir gurup şahıs, kendisinden haraç istedi. Bir süre şahıslarla tartışan Akın B. haraç vermeyi kabul etmedi.

Haraç vermeyen hurdacıyı pompalı tüfekle vurdular

HARAÇ VERMEDİ, SİLAHLA YARALADILAR

Bunun üzerine şüpheliler yanında getirdikleri pompalı tüfekle ateş ederek Akın B.’yi kolundan yaraladı. Yaralanan Akın B. yere düşerken şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akın B., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra iş yerine gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemenin arından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haraç vermeyen hurdacıyı pompalı tüfekle vurdular

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