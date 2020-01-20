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Haraç vermeyenlere işkence yapan örgüt üyeleri yakalandı

Bit pazarında tezgah açanlardan zorla para toplayıp, haraç vermeyenlere işkence yapan örgüt üyelerine operasyon yapıldı.

AA | 20.01.2020 - 12:30..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu İskitler semtinde haftada 3 gün kurulan ikinci el giyim ve kıyafet pazarında tezgah açmak isteyen kişilerden haraç toplandığı belirlendi.

9 ŞÜPHELİYE BASKIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaklaşık 8 ay süren soruşturma sonunda söz konusu suç örgütünün elebaşı ve üyelerinden oluşan 9 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen ekipler, pazar yerine ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

HARAÇ VERMEYENLERE İŞKENCE UYGULADILAR

Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, pazar yerinde tezgah açan kişilerden zorla 50 ile 100 lira arasında para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattırdıkları, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgah için haraç vermeyen kişileri kahvehanenin alt katındaki özel bölümde kıyafetlerini çıkardıktan sonra sopalarla dövdükleri ve saçlarını kestikleri tespit edildi.

Haraç vermeyenlere işkence yaptılar -VİDEO

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Haraç vermeyenlere işkence yapan örgüt üyeleri yakalandı

1 LİRALIK MAL SATIP 50 LİRA YER PARASI VERİYORLAR

Pazar esnafından İ.B, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır açtığı tezgahta ekmek parası için ikinci el eşya sattığını söyledi. İ.B. şunları kaydetti: "Her hafta 20 lira, 30 lira, tezgahın büyüklüğüne göre yeri geliyor, 50 lira yer parası veriyorum. 10 liralar, 20 liralar azımsanıyor. Kazanamıyoruz zaten. Gece 02.00'lerde geliyoruz ancak yer buluyoruz. 1 liraya malzeme satıyoruz, 100 lira kazanıyoruz. Çay parası, yemek parası derken elimizde 3-5 kuruş kalıyor."

Haraç vermeyenlere işkence yapan örgüt üyeleri yakalandı

Haraç vermeyenlere işkence yapan örgüt üyeleri yakalandı

Haraç vermeyenlere işkence yapan örgüt üyeleri yakalandı


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