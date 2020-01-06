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Haram diye 20 bin lira çıkan Milli Piyango biletini yaktı

Bursa İnegöl'de asgari ücretle çalışan bir işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram olduğu için yaktı. Esat Şahan isimli mobilya işçisi, bir rakamla da 20 milyon lirayı kaçırdı.

İHA | 06.01.2020 - 16:13..
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Haram diye 20 bin lira çıkan Milli Piyango biletini yaktı

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete çıkarken, Esat Şahan’ın bir numarası farklı “1358430” numaralı çeyrek biletine ise 20 bin lira çıktı.

Haram diye 20 bin lira çıkan Milli Piyango biletini yaktı VİDEO

"HARAM OLDUĞU İÇİN DOKUNMADIM"

Bileti sorgulattığında 20 bin lira para kazandığını, bu paradan rahatsız olduğunu ifade eden bir çocuk babası 37 yaşındaki Esat Şahan, “Alışveriş merkezine çay içmeye gittim. Hesabı ödemeye gittiğimde oradaki bayan bilet uzattı, bilet alır mısınız diye. Ben de çocuğumun ısrarına dayanamayarak bilet satın aldım. Bileti sorgulattığımda son bir rakam ile 20 milyon lirayı kaçırdığımı gördüm. Çeyrek bilet olan biletime 20 bin lira vurdu. Haram para olduğu için bilete dokunmadım, paraya çevirmedim. Piyango bileti alanlara almamalarını tavsiye ederim, haramı evlerine sokmasınlar.” dedi.

Haram diye 20 bin lira çıkan Milli Piyango biletini yaktı

"DEVLETİMİZE BU PARA YOL, SU, ELEKTRİK OLARAK GERİN DÖNSÜN DEDİM"

Esat Şahan’ın patronu Hüseyin Çakır da bu paranın kendisine hayır getirmeyeceğini ifade ederek “Bilet almış bilete de bir para çıkmış o aslında bana izin istemeye geldi, 'Benim biletime para çıktı ben bu parayı tahsil etmek için Bursa’ya gideceğim, yarım gün izin verebilir misin?' dedi. Ben de kendisine bu paranın hayır getirmeyeceğini söyledim. O da zaten kendisi için kullanmayacağını söyledi, akrabalarının borçları varmış onları ödeyeceğini söyledi. Gel dedim bu bileti yakalım, sen de bu işten kurtul dedim. Devletimize bu para yol, su, elektrik olarak geri dönsün dedim. O da 'Yakalım' dedi. Bu iş için sizi de çağırdık ki bilet alacak insanlar bu işin haram olduğunu güzel bir şey olmadığını anlasınlar, arz talep olmazsa Milli Piyango ortadan kalkar.” dedi.

Haram diye 20 bin lira çıkan Milli Piyango biletini yaktı

PATRONUNDAN 1 MAAŞ İKRAMİYE

Bu güzel davranışından dolayı bir maaş ikramiye vereceklerini belirten Hüseyin Çakır, “Şimdi kardeşimiz böyle bir şey yaptığı için biz de kendisine 1 maaş ikramiye vereceğiz, helali hoş olsun. Esat ikramiyeye takılı kalmadı. Yaptığı çok güzel bir davranış. Bugün haram 20 bin lirayı yaktı. Tebrik ediyorum.” dedi.

Haram diye 20 bin lira çıkan Milli Piyango biletini yaktı

Haram diye 20 bin lira çıkan Milli Piyango biletini yaktı

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