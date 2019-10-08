Haramidere'de metrobüs kazası

Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs Esenyurt Haramidere Sanayi durağında önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı.
6 YARALI
Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SEFERLER AKSADI
Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferleri durdu.