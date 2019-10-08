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Haramidere'de metrobüs kazası

Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Büyük paniğe eden olan olayda 6 kişi yaralandı.

İHA | 08.10.2019 - 12:34..
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Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs Esenyurt Haramidere Sanayi durağında önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı.

6 YARALI

Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haramidere'de metrobüs kazası

SEFERLER AKSADI

Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferleri durdu.

Haramidere'de metrobüs kazası

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