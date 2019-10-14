Harekata fotoğraflarla manipülasyon girişimi

Barış Pınarı Harekatı aleyhine, sosyal medyada dezenformasyon girişimleri yapılıyor. Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivillerin görüldüğü fotoğraflar, harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtılmak istendi.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları, "Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivillerin" yer aldığı karelerle devam etti.

2014 YILINDA YÜKLENEN FOTOĞRAFI KULLANDILAR

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriyeli bir çocuğun Suruç'ta eşyalarını taşırken arkada Türk askerinin görüldüğü Eylül 2014 tarihli bir fotoğrafı paylaşarak, harekat aleyhine manipülasyon yapmaya çalıştı.

Yine Suruç kentinde annesinin kucağında objektife gülümseyen bir Suriyeli bebeğin Eylül 2014 tarihli fotoğrafını yükleyen bir hesap, görüntüyü harekat sırasında kaydedilmiş gibi göstermeye çabaladı.

Yunanistan'daki bir sığınmacı kampında ocakta çekilmiş Suriyeli kaçak göçmen bir çocuğun fotoğrafı, aynı şekilde terör örgütü yanlılarınca harekat sonrasında kaydedilmiş gibi çarpıtılmak istendi.

Manipülatör hesaplar, Suriyeli bir çocuğun elinde oyuncak bebek tuttuğu Ağustos 2014'te çekilmiş fotoğrafı, harekat aleyhine dezenformasyon amaçlı sosyal medyaya yükledi.

2016 YILINDA ÇEKİLDİ

Terör örgütü yanlısı hesaplar, Suriyeli anne ve karton kutu içindeki bebeğinin açık arazide çadır kampında görüldüğü Mart 2016 tarihli fotoğrafı, harekat sonrasında çekilmiş gibi göstermeye çabaladı.

Suriyeli çocukların ağladığının görüldüğü Ağustos 2015 tarihli fotoğrafın yanı sıra 2015'te çocuklarına sarılan gözü yaşlı Suriyeli annenin çadır kampında görüldüğü fotoğrafları video haline getiren terör örgütü yanlıları, söz konusu görüntüler harekat sonrasında yaşanmış gibi manipülasyonda bulunmaya kalkıştı.