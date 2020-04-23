Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı

Türkiye bir yandan Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mavi sularda askeri eğitim hazırlıklarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri’ni 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiğini açıkladı.
EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE..
Milli Savunma Bakanlığı,eğitimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edildi.
33 SAVAŞ GEMİSİ, HELİKOPTERLER, İHA'LAR, SAT'LAR
Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı” bilgisine yer verildi.
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