1,666 kez izlendi

1,630 kez izlendi

1,640 kez izlendi

Malatya'da, koronayı yenen iki çocuğa sürpriz

1,527 kez izlendi

1,526 kez izlendi

1,647 kez izlendi

1,336 kez izlendi

1 Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edildi

2 Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler Sivas’ta bir işletmede çıkan yangında çalışan gözyaşlarına boğulurken, meraklı vatandaşlar ise koronavirüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

3 Ametal nedir Ametaller, ısı ve elektrik iletkenliği olmayan, kendi aralarında bileşik oluşturabilen elementlerdir.

4 Trump'tan Ramazan mesajı "Bu kutsal zamana inananlara inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum." diyen ABD Başkanı Trump, tüm dünyadaki Müslümanlara huzurlu bir Ramazan diledi.

5 Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza Sokak ortasında kavga eden 14 kişiye, koronavirüsü ihlal ettikleri için para cezası uygulanırken, kavgaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olmadı.

6 Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı Motorola, yeni üst seviye telefonu Edge+ modelini resmi olarak tanıttı. Telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.