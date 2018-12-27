Hareket halindeki kamyon aniden yanmaya başladı

Melikgazi ilçesi Erciyes bulvarı üzerinde İbrahim A. yönetimindeki 38 SR 897 plakalı kamyon, seyir halindeyken yanmaya başladı.
OTOBÜSÜN İMDADINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de kamyon yükselen alevlere müdahale etti.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kısa süre içerisinde söndürüldü. Trafiğe kapanan cadde de, tekrardan açıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.