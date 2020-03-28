Harem Otogarı'nda tüm seferler durdu

Bilim Kurulu tavsiyeleriyle alınan kararları tek tek hayata geçiren bakanlıklar vatandaşların mümkün olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini söylerken İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle şehirlerarası seyahatlerin tamamı Valilik izinlerine bağlandı. Üsküdar ilçesinde yer alan ve megakentin eski otogarlarından Harem de ise faaliyetler tamamen durduruldu.

KAYMAKAM DEMİRYÜREK'TEN AÇIKLAMA

Harem otogarının koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler kapsamında geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, “Değerli Üsküdarlılar; ilçemiz hudutlarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane ile faaliyet gösteren Harem Otogar İşletmesi, esnaflarının ortak kararıyla, seyahat sınırlaması sonrası düşen yolcu talebi ve virüsle mücadeleye destek için faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur" ifadelerini kullandı.