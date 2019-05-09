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Harmandalı oynayan robot Manisa'ya birincilik getirdi

"Steam Cup Turkey" yarışmasında harmandalı oynayan robotla birinci olan Manisa Fen Lisesi öğrencileri, final hakkı kazandıkları Avrupa'da da aynı başarıyı hedefliyor.

AA | 09.05.2019 - 08:52..
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Manisa Fen Lisesi öğrencileri, her yaştan katılımcıların yer aldığı Steam Cup Turkey'e hazırlık kapsamında tasarladıkları robota "Harmandalı zeybeği"nin figürlerini kodladı. Robota zeybek kostümü giydiren öğrenciler, geçen ay İstanbul'da düzenlenen Steam Cup Turkey'e katıldı.


"Harmandalı zeybeği" oynayan robot ile "Sahne ve koreografi" kategorisinde ilk sırayı alan öğrenciler, sahnede robotla zeybek oynayarak birinciliği de Manisa'ya getirdi.

Katıldıkları ilk robot yarışmasından dereceyle dönen Manisalı öğrenciler, aynı başarıyı Avrupa'ya da taşımak istiyor.

Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, yıl sonunda düzenlenecek Steam Cup International yarışmasında yeni bir projeyle jürinin karşısına çıkacak.

Harmandalı oynayan robot Manisa'ya birincilik getirdi

"KATILDIĞIMIZ İLK YARIŞMADA BİRİNCİLİK ELDE ETTİK"

Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş, yaptığı açıklamada, akademik başarının yanında bilim, teknoloji ve tasarım alanlarında da iyi bir noktaya gelebilmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Teorik bilgileri pratiğe dökmek amacıyla robot alanında çalışmalara başladıklarını dile getiren Kırtaş, "Robotik kodlamada çok güzel çalışmalar yapılmaya başlandı. Biz de okulumuzda katıldığımız ilk yarışmada birincilik elde ettik." diye konuştu.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın da Steam Cup'ın, robotik alanda dünyanın en büyük yarışmalarından biri olduğuna işaret etti.

Harmandalı oynayan robot Manisa'ya birincilik getirdi

"AVRUPA'DAN ÜLKEMİZE BİRİNCİLİKLE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Yarışma sonunda doğrudan finallere katılma hakkı elde ettiklerini belirten Gözaydın, şöyle konuştu:

"İlk robotumuzu yöremizden bir şarkıyla dans ettirmeyi planladık ve harmandalıyı seçtik. Çocuklarımız robotu kodladı, giydirdi, son derece güzel ve eğlenceli bir figür ortaya çıktı. Yarışmada robotun defalarca oynaması talep edildi, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Öğrencilerimizle önümüzdeki yaz döneminde daha fazla çalışarak, kendimizi ve robotumuzu geliştirerek, Avrupa'dan ülkemize birincilikle dönmek istiyoruz."

İlk yarışmadaki başarılarının gelecek adına umut verdiğini dile getiren Gözaydın, öğrencilerin bundan sonra yazılım, siber güvenlik, havacılık, uzay, drone ve su altı alanlarında çalışacağını vurguladı.

Öğrencilerden Berfin Şara Koldaş ise yöresel bir dansın teknolojiyle harmanlanması sonucu ortaya çıkan robotla yarışmaya katıldıklarına işaret ederek, "Robotik alanda kendimizi geliştirerek ilerlemeye çalışacağız. İnşallah Avrupa'da yapılacak finallerde de birinci olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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