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Harput'tan çıkan tarihi eserler birleştiriliyor

Harput Kalesindeki arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan birçok eserin parçaları, kazı evinde puzzle gibi birleştirilerek turizme kazandırılıyor.

İHA | 29.11.2018 - 10:54..
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Tarihi kaynaklara göre MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi'nde 2018 yılı kazı çalışmaları kapsamında 20 bin eser gün yüzüne çıkartılırken bu sayı 5 yıl içerisinde 120’bini buldu.

Kazılar sona ererken çıkartılan eserler üzerindeki çalışmalar Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın başkanlığında kazı evinde devam ediyor.

TEK PARÇA HALİNE GETİRİLİYOR

Arkeolojik kazılarda büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkarılan eserler, aynı hassasiyetle puzzleın parçaları gibi bir araya getirilerek, tek parçaya dönüştürülüyor.

5 yıl içerisinde Elazığ Müzesine binin üzerinden eser birleştirerek teslim ettiklerini belirten Prof. Dr. Aytaç, bu yıl içerisinde ise 40 eseri birleştirdiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Harput'tan çıkan tarihi eserler birleştiriliyor

TURİZME KAZANDIRILACAK

Kazı çalışmalarının sadece malzeme çıkarmakla kalmadıklarına dikkat çeken Aytaç, "O çıkardığımız malzemeyi korumak, tasvir etmek, mimari kısmını önce konservasyonunu yapmak sonra da restorasyonunu yapmak zorundayız. Yayınlarda ve duyurularla bilim dünyasına aktardığımız gibi turizme de kazandırmamız lazım. Harput bir kültür havzasının adı bir coğrafya adıdır. O bakımdan taşınır taşınmaz kültür varlıkları somut olmayan kültür varlıkları bir bütündür. Bütün bunların hepsinin turizme kazandırmaya da başladık. İnşallah önümüzde ki yıllarda bunun turizme yansıması daha geniş oranda olacak. Bizim son 5 sene içerisinde müzeye teslim ettiğimiz eser sayısı bini buldu. Müdahale edip tamamladığımız 100 civarında eserimiz var ve bunların üzerinde çalışmalarımız halen de devam ediyor" şeklinde konuştu.

Harput'tan çıkan tarihi eserler birleştiriliyor

Harput'tan çıkan tarihi eserler birleştiriliyor

Harput'tan çıkan tarihi eserler birleştiriliyor

Harput'tan çıkan tarihi eserler birleştiriliyor


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