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Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Türkiye, bir mülteci kampını daha kapatıyor. Kamptan ayrılanların bazıları Suriye'ye döndü

AA | 02.08.2019 - 07:31..
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde İl Göç İdaresine bağlı Harran Mülteci Konaklama Kampı kapatılıyor. Kamptan ayrılanların bazıları Suriye'ye dönerken, diğer bir kısmı ise başka kamplara naklediliyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre 2013 yılında Harran'da açılan 10 bin kişilik kapasiteli mülteci kampı ekonomik ve sosyal uyum projesi gerekçesiyle kapatılacak.

Türkiye, maddi durumu iyi olan ve çalışabilecek durumda olanların kamplarda kalmasını istemiyor.

KURBAN BAYRAMI'NA KADAR BOŞALTILACAK

Kampta yaşayan mültecilere kampın Ağustos ayında kapatılacağı bilgisi iletilirken, kamp çalışanları da haberdar edildi. Kamp bu Kurban Bayramı'na kadar tamamen boşaltılacak. Kamptan tahliye işlemleri her gün sürerken, kampta kalan mülteci sayısı şimdilik binin altına düştü.

EV KİRASI VERİLECEK

Kamptan ayrılanlara bir kereye mahsus olmak üzere ev kirası için 1300 ila 1500 TL kira yardımı veriliyor. Rakka, Halep ve Deyrezzor nüfusuna kayıtlı Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı kamptan ayrılanların çoğu Harran ile Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde kiralık ev tutuyorlar. Kamptan ayrılanların bir kısmı ise kalacak yerleri olmadığı için Suriye'ye dönüş yapıyorlar. Bazıları ise Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis'teki mülteci kamplarına yerleşiyorlar.

Kampın kapatılacak olması nedeniyle hüzünlü bir bekleyiş hakim. Kampa Fırat'ın Doğusu için bölgeye intikal eden askerlerin yerleştireceği belirtiliyor.

HAZİRAN AYINDA SURUÇ'TAKİ KAMP KAPATILMIŞTI

Türkiye’nin en büyük barınma merkezi olan Suruç Çadır Kenti de geçtiğimiz haziran ayında kapatılmıştı. Türkiye bu yıl içerisinde 6 mülteci kampını kapattı. Var olan mülteci kamplarında ise mülteci yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Türkiye bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak çalışma yürüterek, kamplardaki yoğunluğu azaltmaya çalışıyor. 8 kampta yoğunluk azaltılıyor. Kamptan gönüllü ayrılanlara Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından kişi başına 1700 Türk Lirası yardımı yapılıyor.

Türkiye'de halen Kilis'te 2, Hatay'da 3,  Şanlıurfa'da 1, Malatya'da 1, Kahramanmaraş'ta 1, Osmaniye'de 1 ve Adana'da da bir olmak üzere toplam 10 mülteci kampı bulunuyor.

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