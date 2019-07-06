Harvard, Suudi Prens'in öğrenci kontenjanını iptal etti

Harvard Üniversitesi ile MiSK arasında 2016 yılında, 5 yıllık bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma doğrultusunda MİSK anlaşmalı 100 Suudi öğrenci, 800 kişilik yaz okuluna katılma hakkına sahip oluyordu.

NEDEN BELİRTİLMEDİ

Harvard Crimson haber sitesinin, üniversite sözcüsü Jonathan L. Swain'e dayandırılan haberinde, MİSK tarafından getirilen 100 Suudi öğrenci için ayrılan kontenjanın iptal edildiği belirtildi ve kararla ilgili bir neden de belirtilmedi.

İPTAL EDİLMİŞTİ

Harvard Üniversitesi Kennedy Okulu, daha önce okulda 5'e yakın konferans veren Suudi Prens Türki el Faysal'ın kasımda yapacağı konferansını, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle iptal etmişti.