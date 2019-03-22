Harvard Üniversitesi öğretmenlere eğitim verecek

Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü arasında, ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü arasında imzalanan protokol, ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerini içeriyor.
MESLEKİ GELİŞİME KATKI
Bu iş birliğiyle öğretmenlerin, fen bilimleri öğretimi uygulama tecrübesi ve akademik bilgi birikimlerinin, uluslararası deneyimlerle ilişkilendirilerek mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
KURSLAR VERİLECEK
Protokol uyarınca ortaöğretim kurumlarında fizik, kimya, biyoloji ve matematik branşlarında görev yapan öğretmenler için ‘Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Eğitici Eğitimi Kursu’ düzenlenecek.