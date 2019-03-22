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Harvard Üniversitesi öğretmenlere eğitim verecek

Amerika'nı saygın üniversitelerinden olan Harvard, öğretmenlerin eğitimlerinde etkin rol oynayacak.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 09:49..
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Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü arasında, ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü arasında imzalanan protokol, ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerini içeriyor.

MESLEKİ GELİŞİME KATKI

Bu iş birliğiyle öğretmenlerin, fen bilimleri öğretimi uygulama tecrübesi ve akademik bilgi birikimlerinin, uluslararası deneyimlerle ilişkilendirilerek mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Harvard Üniversitesi öğretmenlere eğitim verecek

KURSLAR VERİLECEK

Protokol uyarınca ortaöğretim kurumlarında fizik, kimya, biyoloji ve matematik branşlarında görev yapan öğretmenler için ‘Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Eğitici Eğitimi Kursu’ düzenlenecek.

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