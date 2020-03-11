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Harvey Weinstein 23 yıl hapis ceza aldı

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 11.03.2020 - 18:35..
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ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından yargılandığı dava sonuçlandı.

New York'ta 5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

Harvey Weinstein 23 yıl hapis ceza aldı

23 YIL CEZA ALDI

"Tecavüz" ve "cinsel taciz" dahil 5 farklı suçlamayla yargılanan, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan Weinstein, 23 yıl hapis cezası aldı.

Harvey Weinstein 23 yıl hapis ceza aldı

WEİNSTİN HAKKINDA AÇILAN DİĞER DAVALAR DEVAM EDİYOR

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

Harvey Weinstein 23 yıl hapis ceza aldı

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