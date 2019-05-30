Hasan Şaş: Başkalarına neden aynı cezayı vermiyorsunuz

Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, PFDK tarafından 8 maç ceza verilmesi sonrası kendisine ait instagram hesabından açıklamada bulundu.

Profesyone Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir maçında saha görevlilerine fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Hasan Şaş'a 8 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Hasan Şaş bu cezaya sosyal medya hesabından Deniz Gezmiş'in "Neden gülüyorsun! Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum." sözlerini hatırlatarak cevap verdi.

NEDEN BAŞKALARINA CEZA VERİMEDİĞİNİ MERAK EDİYORUM

İşte Hasan Şaş'ın sözleri:

"Yaptığımı savunmuyorum ama bana yapılanın veya verilen cezanın adaletini / hakkaniyetini sorgulamak hakkım. Disipline sevk edildiğim görüntülerdeki kişi bizimle çalışan bir yol arkadaşımız. Maç sonu sarılıp helalleştik. Bu ülkede ırkçılık yapanlara kaç maç verildi, silahla tehdit edenlere kaç maç verildi, rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi? Bana 8 maçı vermenizi degil, ceza vermediklerinize niçin vermediğinizi bilmek istiyorum. Hakim Deniz Gezmiş'e sorar; neden gülüyorsun! Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum."