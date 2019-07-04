Hasankeyf yeni arıtma tesisine kavuştu

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen Hasankeyf'te, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. İlçede, tarih ve kültür hassasiyetiyle hayata geçirilen projelerin yanı sıra doğa ve çevrenin korunması için de çalışma yürütülüyor.

845 BİN LİRA HİZMETE SUNULDU

Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 845 bin lira bütçe ile yapımı tamamlanan, atık su arıtma tesisi hizmete sunuldu.

Günlük bin 200 metreküp atık suyun arıtılacağı tesis ile Dicle Nehri, artık daha temiz akacak. Tesiste şu an için günlük 600 metreküp atık suyun arıtılmasına başlandı.

ATIK SULAR ARITILIYOR

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, "Yeni Hasankeyf'te yapımını tamamladığımız atık su arıtma tesisi faaliyete geçirildi. Artık Hasankeyf'in atık suları arıtılıyor. Bu arıtmayla doğanın korunmasıyla ilgili devletin üzerine düşen yükümlülüğünün güzel bir örneğini hep birlikte müşahede ediyoruz." dedi.

ILISU BARAJ GÖLÜ BU SAYEDE TEMİZ OLACAK

Kaymakam Koç, yapılan tesisin Dicle Nehri'ne kıyısı olan yerleşim yerleri için örnek olduğunu vurgulayarak, Dicle Nehri ile su tutulmaya başlanmasıyla Ilısu Baraj Gölü'nün de bu sayede temiz olacağını belirtti.

"Daha önce Dicle Nehri üzerinde herhangi bir arıtma tesisi olmayan bu bölgede, son derece özenle hazırlanmış modern bir tesisle atık sularımız çeşitli aşamalardan geçirilerek arıtılıyor ve temiz bir şekilde nehrimizin sularına kavuşturuluyor. Böylece nehrin kirlenmesindeki önemli faktörlerden birini azaltmış oluyoruz." diyen Koç, bu tesisin kurulmasının Dicle Nehri üzerindeki diğer yerleşim yerleri için de örnek olacağını aktardı.