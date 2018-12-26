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Hasankeyf'te 611 yıllık minare yeniden inşa ediliyor

Batman'da bulunan Yeni Park Alanı'na taşları sökülerek taşınan 611 yıllık minare, yeni yerinde tekrar yapılacak.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 14:46..
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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi eserlerin, yeni yerlerinde güçlendirme ve inşa çalışmaları sürüyor.

TAŞLARI SÖKÜLDÜ

Taşları sökülerek Yeni Park Alanı'na taşınan ve 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirilen Süleyman Han Camii'nin, 36 metre yüksekliğindeki minaresinin yeniden inşa çalışmasına başlandı.

Hasankeyf'te 611 yıllık minare yeniden inşa ediliyor

1 AY SÜRECEK

Numaralandırılan taşların, aslına uygun şekilde birleştirme çalışmalarının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Hasankeyf'te 611 yıllık minare yeniden inşa ediliyor

Hasankeyf'te 611 yıllık minare yeniden inşa ediliyor

Hasankeyf'te 611 yıllık minare yeniden inşa ediliyor

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