Hasankeyf'te 611 yıllık minare yeniden inşa ediliyor

1 Rusya İsrail'i provokasyonla suçluyor Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "İsrail'in dün Suriye'ye gerçekleştirdiği provokatif saldırıda 2 yolcu uçağı doğrudan tehdit edildi." dedi.

2 Yaşlılara yardım bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı Sivas’ta yardım etmek bahanesiyle tanıştıkları yaşlıları evlerine götüren ve basılma rolü yaparak şantaj yoluyla gasbeden 2’si kadın 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

3 HDP'liler elebaşı Öcalan için tencere çalarak yürüdü Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için Muğla Milas'ta tencere tava çalarak protesto yürüyüşü yapıldı.

4 Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden kar manzaraları Kar yağışıyla beyaza bürünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kurt, ayı, deve, aslan, ördek ve yaban keçisi gibi birçok hayvanın karda dolaşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

5 Yalom'un zihnine konuk oluyoruz: Annem ve Hayatın Anlamı Irvin D. Yalom'un enfes anlatıcılığı ile yazdığı acıyı ve iyileşme sürecini konu alan hikayeleri, bambaşka bir deneyim sunuyor...

6 Japonya, balina avcılığını serbest bırakıyor Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan çekileceğini açıklayan Japonya'da 30 yıl sonra ticari balina avcılığı tekrar serbest kalacak.