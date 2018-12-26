Hasankeyf'te 611 yıllık minare yeniden inşa ediliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi eserlerin, yeni yerlerinde güçlendirme ve inşa çalışmaları sürüyor.
TAŞLARI SÖKÜLDÜ
Taşları sökülerek Yeni Park Alanı'na taşınan ve 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirilen Süleyman Han Camii'nin, 36 metre yüksekliğindeki minaresinin yeniden inşa çalışmasına başlandı.
1 AY SÜRECEK
Numaralandırılan taşların, aslına uygun şekilde birleştirme çalışmalarının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.