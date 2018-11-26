Hasankeyf'te ihale iptaline rağmen taşıma sürüyor

Batman'da, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçe Hasankeyf'teki eserlerin taşınması için yapılan ihaleyi Danıştay'ın iptal etmesine rağmen, iki firmadan oluşan ortaklık, Kızlar Camii'nin duvarları ile El-Rızk Camii'nin minaresini taşıma işlemlerine devam ediyor.

VATANDAŞLAR FİRMA YETKİLİLERİNE TEPKİ GÖSTERİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. İlçe sakinleri ise çalışmalar sırasında yollarının kapatıldığını belirterek firma yetkililerine tepki gösterdi.

"SORUNLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Kızlar Camii duvarlarının taşınması sırasında ilçe içinden geçen yola hafriyat döken firma yetkililerine tepki gösteren eski Belediye Meclis Üyesi Abdullah Tarhan, "Tarihi eserlerin bir bölümü taşındı. Oysa Danıştay bu eserlerin taşınma ihalesini 3 gün önce iptal etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı da soruşturma başlattı ama ilçede değişen bir şey yok. Yapımcı firma şimdi de yolumuzu kapatmaya çalışıyor. Eski elektrik hatları sökülüyor, içme suları akmıyor. Yeni konutlar bize teslim edilmeden başlayan sorunlar artarak devam ediyor." dedi.

YENİ YERLERİNE TAŞINACAKLAR

Öte yandan firma yetkilileri, Danıştay'ın kararı kendilerine ulaşmadığı için çalışmalara devam ettiklerini, ihale iptal edilse bile Kızlar Camii duvarları ve El-Rızk Camii'nin minaresinin yeni yerleşim yerine taşınacağını söyledi.