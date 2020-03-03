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Hasarlı evinden anteni almak isterken öldü

Elazığ'da, 6.8'lik depremde ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya giden Murat Demir, balkonun çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 03.03.2020 - 16:28..
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Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde Murat Demir, Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya gitti.

Demir'in çıktığı balkon, anteni sökerken, bir anda çöktü.

Yıkıntı altında kalan Demir'i görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü -1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Balkonun enkazından ağır yaralı kurtarılan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Murat Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Demir'in depremden sonra çadır kentte kalmaya başladığı öğrenildi.

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü -2

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü -3



Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü -4

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü -5

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü -6

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü -7

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü -8

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