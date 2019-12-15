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Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarparken, hasarlı kazanın tutanağı tutulduğu sırada, başka bir otomobil de olay yerinde kaza yaptı.

DHA | 15.12.2019 - 07:46..
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Yirmiikigün Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Ahmet Tanıdır yönetimindeki 01 CTF 57 plakalı otomobil, Furkan Bozeli'nin kullandığı 46 DM 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobildekiler dışarı çıktı.

Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı

TUTANAK TUTTUKLARI SIRADA BİR BAŞKA ARAÇ ÇARPTI

Hasarlı kaza ile ilgili tutanak tutulduğu sırada Mustafa Bulut yönetimindeki 46 ABY 544 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce tutanak tutan sürücü ve yakınlarının arasına dalıp, ardından park halindeki 46 ND 129 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada üç otomobil sürücüsü ile Mehmet Ali Özçelik, Ahmet Fatih Taner ve Turgut Sever Taner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı

Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı

Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı

Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı




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