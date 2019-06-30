Hasdal Askeri Kışlası'nda yangın çıktı

İstanbul'da Hasdal Askeri Kışlası ormanlık alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Ormanlık alanda atış poligonu olarak kullanılan kısımda çıktığı kaydedilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer, Seyrantepe, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hasdal'da askeri bölge yakınında yangın VİDEO

HAVADAN MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, yangına helikopter ile havadan da müdahale ediyor. Öte yandan, geniş alana yayılan yangın drone ile havadan görüntülendi.