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Hasdal Kışlası'nda hasarlar oluştu

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası, akıbetini bekliyor.

İHA | 19.09.2019 - 09:36..
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Hasdal Kışlası, bakımsızlık nedeniyle dökülüyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra şehir içindeki birçok askeri kışlanın, şehir dışına taşınma süreci başlamıştı.

Hasdal Kışlası'nda hasarlar oluştu

EMNİYET'İN OLACAKTI

Taşınan Hasdal Kışlası'nda bulunan zırhlı araçlar ve askeri personel Trakya'ya gönderilmişti. Taşınma sürecinin ardından kışlanın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi.

Hasdal Kışlası'nda hasarlar oluştu

HASARLAR OLUŞTU

Ancak o günden bugüne kışlada, herhangi bir çalışma yapılmadı. Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi. Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası, havadan drone ile görüntülendi.

Hasdal Kışlası'nda hasarlar oluştu

Hasdal Kışlası'nda hasarlar oluştu

Hasdal Kışlası'nda hasarlar oluştu

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