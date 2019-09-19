Hasdal Kışlası'nda hasarlar oluştu

Hasdal Kışlası, bakımsızlık nedeniyle dökülüyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra şehir içindeki birçok askeri kışlanın, şehir dışına taşınma süreci başlamıştı.

EMNİYET'İN OLACAKTI

Taşınan Hasdal Kışlası'nda bulunan zırhlı araçlar ve askeri personel Trakya'ya gönderilmişti. Taşınma sürecinin ardından kışlanın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi.

HASARLAR OLUŞTU

Ancak o günden bugüne kışlada, herhangi bir çalışma yapılmadı. Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi. Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası, havadan drone ile görüntülendi.