Hasibe Teyze 83 yıl sonra aynı şiiri tekrar okudu

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı yurdun birçok yerinde çoşkuyla evlerde kutlanıyor.
Salgınla mücadele kapsamında önlem alan vatandaşlar, evlerini kırmızı beyaz balon ve bayraklarla süsledi.
Çocuk, büyük herkes şarkılar söyleyip, şiirler okudu.
AYNI HEYECANLA ŞİİR OKUDU
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki 5 çocuk 12 torun sahibi Hasibe Tez, 23 Nisan 1937’deki törenlerde okuduğu Hasan Ali Yücel'in “Altın Ok” şiirini yeniden okudu.
Şiirin bütün dizelerini hiç takılmadan okuyan Hasibe Teyze, izleyenleri duygulandırdı.