Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen "İnternetle Hayat Kolay Projesi" kapsamında, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde muhtar ve muhtar adaylarına verilen kursa katılan Hasibe Gıdık, kursta hem bilgisayar, akıllı telefon hem de internet eğitimi aldı.

Eğitimi tamamlaması sonrası torunlarıyla internet üzerinden görüntülü arayıp görüşen Hasibe Gıdık, seçimlerde kampanyasının bir ayağını da dijital olarak yürütecek.

"ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"

Hasibe Gıdık, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha anladığını söyledi.

Artık bilgisayarda istediklerini yapabildiğini anlatan Gıdık, "Ne istesek artık bilgisayarda yapabiliyoruz. Telefonla görüntülü konuşmayı bile öğrendik. Daha önce bilmiyorduk. Artık çocuklarımı, torunlarımı arıyorum görüntülü görüşüyorum. Muhtar seçilirsem 'İnternetle Hayat Kolay Projesi' sayesinde vatandaşlara internet üzerinden de hizmet edebileceğim. Çok mutluyum." dedi.

Hasibe teyze muhtarlık için 60'ında bilgisayar öğrendi VİDEO

SOSYAL MEDYADA DA RAKİP OLACAKLAR

Kursa katılan bir başka muhtar adayı Hatice Seyran (46) ise öğrendikleri bilgiler ile seçim sürecinde vatandaşlara daha hızlı ulaşabildiklerini söyledi.

Daha önce bilgisayar kullanmayı bilmediğini aktaran Seyran, açtığı sosyal medya hesabı üzerinden projelerini tanıtarak seçmenlerine neler yapabileceğini anlattığını belirtti.

Muhtar adayı Celalettin Göçmen (59) de "zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın" diyerek eğitimlere katıldığını ifade etti.

Mukadder Efe (52) de vatandaşlara bilgisayar ortamında daha hızlı hizmet edeceğini söyledi.

Habitat Derneği gönüllü eğitmeni Fatma Yıldırımçakar, talep üzerine 3 mahallede 6 muhtar adayına 10 gün süreli güvenli internet kullanımı, e-posta kullanımı, e-devlet uygulamaları, görüntülü haberleşme, online bankacılık ve bilinçli sosyal medya kullanımı konularında eğitimler verildiğini söyledi.

Yıldırımçakar, bilgisayar kullanmayı bilmeyen muhtar adaylarının, şu anda sosyal medyada üzerinden seçim çalışmaları yapacak düzeye geldiklerini anlattı.