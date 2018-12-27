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Hasta bebeğini ağladığı için döven kadın gözaltında

Diyarbakır'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü.

DHA | 27.12.2018 - 12:04..
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Hastane odasındaki şiddeti, bir başka bebeğin annesi cep telefonuyla kaydetti. Olaylardan sonra Emine T., gözaltına alındı.

DAKİKALARCA DÖVDÜ

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Ancak iddiaya göre, Emine T., dün hastane odasında bebeği ağladığı gerekçesiyle dakikalarca dövdü. Hasta bebeğini ağladığı için döven kadın gözaltında

Hasta bebeğini ağladığı için döven kadın gözaltında ViDEO

ANNE GÖZALTINDA, BEBEĞE YAKINI BAKIYOR

Aynı odada bulunan, bir başka hasta bebeğin annesi tarafından uyarılan Emine T., oğlunu dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine kadın, Emine T.'nin bebeğini dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından da görüntüleri, hastane polisine verdi. Hemen başlatılan soruşturma kapsamında Emine T. gözaltına alındı. Emine T., polis merkezine götürülürken, hastanede tedavisi süren bebeğe bir yakını refakat ediyor.

Hasta bebeğini ağladığı için döven kadın gözaltında

Hasta bebeğini ağladığı için döven kadın gözaltında

Hasta bebeğini ağladığı için döven kadın gözaltında


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