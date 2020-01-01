Hasta çocuklara Noel Babalı sürpriz

Rusya'nın Veliki Novgorod kentinde bulunan çocuk hastanesinde yatan çocuklar için bir yardım kuruluşu yeni yıl gösterisi düzenledi.
ÇATIDAN İPLERLE İNDİLER
Gösteriye katılan kentteki itfaiye erleri, Noel Baba kıyafeti giyerek, çatıdan iplerle indi ve hastaneye girdi. İtfaiyeciler bu arada kendilerini pencerelerden izleyen çocukların yeni yıllarını kutladı.
İtfaiyeci Noel Babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indi İZLE
ÇOCUKLARA EN GÜZEL HEDİYELER
Noel Baba kıyafetli itfaiyeciler daha sonra çocuklara hediyeler verdi.