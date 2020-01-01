Hasta çocuklara Noel Babalı sürpriz

Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenildi.

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Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.