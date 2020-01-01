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Hasta çocuklara Noel Babalı sürpriz

Rusya'da Noel Baba kıyafeti giyen bir grup itfaiyeci, çocukların tedavi gördüğü hastaneye çatıdan iplerle inerek, yeni yıl sürprizi yaptı.

DHA | 01.01.2020 - 16:08..
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Rusya'nın Veliki Novgorod kentinde bulunan çocuk hastanesinde yatan çocuklar için bir yardım kuruluşu yeni yıl gösterisi düzenledi.

ÇATIDAN İPLERLE İNDİLER

Gösteriye katılan kentteki itfaiye erleri, Noel Baba kıyafeti giyerek, çatıdan iplerle indi ve hastaneye girdi. İtfaiyeciler bu arada kendilerini pencerelerden izleyen çocukların yeni yıllarını kutladı.

İtfaiyeci Noel Babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indi İZLE

ÇOCUKLARA EN GÜZEL HEDİYELER

Noel Baba kıyafetli itfaiyeciler daha sonra çocuklara hediyeler verdi.

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