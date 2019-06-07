Hasta kadını iki saat boyunca odun üzerinde taşıdılar

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan 46 yaşındaki Havana Keskin, karnında ağrı hissetmeye başladı.

EŞİ TEK BAŞINA TAŞIMAYA ÇALIŞTI

Bir süre sonra ağrının artması nedeniyle yürüyemez duruma gelen Keskin'i, eşi kendi imkanlarıyla bir süre taşımaya çalıştı. Başarılı olamayınca da telefonla mahalle sakinlerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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2 SAAT BOYUNCA TAŞINDI

Mahalle sakinleri, çiftin bulunduğu bölgeye gidip Havana Keskin'i odun parçasına oturttu. Odun parçası üzerinde yaklaşık 2 saat taşınan Havana Keskin, yolda kendilerini bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Keskin, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Havana Keskin'in kızı Gonca Kılıçoğlu, "Annemin rahatsızlanmasının ardından babam 112 merkezine ve mahalleden tanıdıklarına bilgi vermiş. Mahalle sakinleri olay yerine gitmiş. Ben gittiğimde ambulans ve sağlık görevlileri yolda bekliyordu." dedi.